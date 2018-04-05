القاهرة-أخبار مصر

تصدر النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول أغلفة الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم/ الخميس، بعد تألقه فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت أمس فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا وانتهت بفوز الليفر 3-0 .

وجاء عنوان صحيفة “التيلجراف”، “ليفربول يدمر مانشستر سيتى”، وأشارت أن المباراة كانت شاهدة على اللاعب الأجدر بالحصول على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم وهو محمد صلاح.

وعنونت صحيفة “التايمز”، “كمين فى الآنفيلد”، بينما صحيفة “ديلى ميل”، “ليفربول 3 – 0 مانشستر سيتى.. تحطيم”. أما صحيفة “ديلى ستار”، “تم تمزيقهم”، فى إشارة إلى الفوز العريض الذى حققه ليفربول على مانشستر سيتى.