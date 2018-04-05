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تجري اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم جلسات الاجتماع التساعى الذى سيضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات بمصر والسودان واثيوبيا بمشاركة الخبراء الفنيين من الدول الثلاث لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي على المستوى السياسى والفنى والأمني.

يستمر الاجتماع على مدى يومين لاستكمال المفاوضات بشأن “سد النهضة الاثيوبى” وبحث النقاط العالقة حول سنوات الملء والتشغيل لبحيرة السد .

كما يناقش الاجتماع جميع المسارات المتعلقة بملف السد سعيا لإحداث تقدم وتوافق يحقق مصالح الدول الثلاث ، ويأتى الاجتماع استكمالاً لاتفاق قمة رؤساء الدول الثلاث، الذى عقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماعات القمة الافريقية الاخيرة .