أوتاوا ـ أ ش أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج أن الحلف لا يريد سباق تسلح جديدا مع روسيا ، وسط التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب ، وذلك على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا .

واوضح ستولتنبرج – في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا ” نركز جهودنا على رد يكون حازما وقويا ومتوقعا ، إنما كذلك معتدلا ودفاعيا”.

وأضاف أمين عام الناتو ” لا نريد حربا باردة جديدة ” ، وذكر ” إن روسيا جارة أوروبا ، وبالتالي سنواصل السعي لإقامة علاقة بناءة أكثر مع روسيا”.