صوفيا - أ ش أ

اكتشفت مقبرة رومانية يرجع تاريخها إلى القرن الثالث في أساسات جامعة الطب في “بلوفديف” ثاني كبرى المدن البلغارية.

وقال أثريون إن المقبرة – التي يبدو أنها عائلية – تقع في مدينة الموتى الغربية من “فيلبوبولس” وهو الاسم الروماني لمدينة “بلوفديف” ويطلق عليها أيضا “فيلبة” وتقع

جنوبي البلاد.

وتم الاكتشاف خلال القيام بإصلاح نظام البخار في المنشأة الطبية، والمقبرة الرومانية مكونة من الطوب ومرصوفة بالملاط “مونة الأسمنت” والسقف عبارة عن لوح جرانيت مترابط.