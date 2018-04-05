القاهرة - أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اليوم الخميس احتلال الذهب الخام المرتبة الأولى في قائمة أهم 10 سلع صناعية لصادرات مصر غير البترولية خلال فبراير الماضي، بقيمة بلغت 161 مليون دولار.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن الكيروسين المصنع احتل المرتبة الثانية بقيمة 103 ملايين دولار، ثم اليوريا (مشتقات الأسمدة) بقيمة 61 مليون دولار.

وأضاف أن الميثانول “كحول الميثيل” احتل المرتبة الرابعة بقيمة 35 مليون دولار، يليه التليفزيونات بقيمة 33 مليون دولار، ثم النفط الأبيض بقيمة 28 مليون دولار.

وذكر التقرير أن مخاليط المواد العطرية احتلت المرتبة السابعة بقيمة 26 مليون دولار، يليها الكابلات والموصلات الكهربائية بقيمة 26 مليون دولار، ثم السجاد بقيمة 23 مليون دولار، ويأتي الأثاث الخشبي بالمرتبة العاشرة بقيمة 23 مليون دولار.

وبلغ اجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال فبراير الماضي 1.998 مليار دولار مقابل 1.776 مليار دولار خلال فبرابر 2017 أى بزيادة قدرها 222 مليون دولار بزيادة 13 %.