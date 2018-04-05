واشنطن - أ ش أ

أظهرت دراسة إكلينيكية أن زرع خلايا جذعية جديدة قد يساعد في الحفاظ على الرؤية المفقودة أو استعادتها إلى الشكل الجاف للضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث يتم زرع طبقة خاصة من الخلايا الجذعية في الجدار الخلفي للعين – في العلاج التجريبي – لتحل محل طبقة من الخلايا التي دمرتها الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وقال باحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا – في سياق نتائج نشرت بدورية “علم الخلايا الجذعية” – إن فقدان البصر توقف في أربعة من أول خمسة أشخاص عولجوا بالخلايا المزروعة.

وقال الدكتور أمير قاشاني، أستاذ طب العيون السريري: “إن المريض الخامس شهد بعض التحسن في الرؤية، وتمكن من قراءة 17 رسالة إضافية من رسم العين القياسي، مضيفا: “لم

نتوقع أي تحسن ملحوظ في الرؤية، في الوقت الذي لوحظ أن مرضي آخرين أظهروا تحسنا في قدرتهم على التركيز على هدف أفضل من الجراحة”.

ويأتي ذلك في وقت لا يوجد فيه أي علاج للضمور البقعي التنكسي، الذي يمثل ما بين 80 إلى 90% من جميع الحالات، ويتم تدمير شبكة العين (الأنسجة الحساسة للضوء على طول

الجزء من جدار العين) عندما تموت الخلايا التي تستشعر الضوء، وتصبح رؤية الأشخاص ضبابية ومشوهة، ويبدأ فقدان الرؤية المركزية.