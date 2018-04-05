موسكو ـ أ ف ب

غادر الدبلوماسيون الأمريكيون الذين طردتهم روسيا ردا على إجراء مماثل من واشنطن بحق ستين دبلوماسيا روسيا إثر قضية سكريبال صباح الخميس سفارتهم في موسكو عائدين إلى الولايات المتحدة.

وغادر عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم السفارة باكرا في الصباح في ثلاث حافلات وباص صغير متوجهين إلى مطار بالعاصمة الروسية في اليوم الأخير الذي حددته لهم السلطات الروسية لمغادرة البلاد.

ومنذ تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا على اراضي المملكة المتحدة، تشهد الساحة الدبلوماسية عمليات طرد متبادلة بين روسيا والدول الغربية.

واعلنت المملكة المتحدة وحلفاؤها وخصوصا في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي طرد اكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من اراضيها ، وردت روسيا باجراءات مماثلة بحق عدد مساو من دبلوماسيي هذه الدول ، وقررت موسكو نهاية اذار/مارس طرد اكثر من ستين دبلوماسيا امريكيا، كما قررت اقفال القنصلية الاميركية في سان بطرسبرغ ، وقبيل مغادرة الدبلوماسيين شهدت السفارة حركة دخول وخروج كثيفة للسيارات المحملة بالامتعة وبالحيوانات الاليفة للدبوماسيين المطرودين.