أخبار مصر - وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الأربعاء إن آلية الدفاع الجماعي للحلف يمكن إطلاقها للمرة الثانية فقط إذا تعرض الحلف لهجوم إلكتروني مدمر.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين في أوتاوا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “يتعامل الناتو مع التهديدات السيبرانية (عبر الإنترنت) على محمل الجد لأننا شهدنا المزيد والمزيد منها”.

وأضاف “يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مدمرة مثل الهجمات الحركية (الواقعية)”.