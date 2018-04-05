فريتاون - أ ف ب

انتخب جوليوس مادا بيو، مرشح اكبر احزاب المعارضة في سيراليون، رئيسا للبلاد بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشح الحزب الحاكم، كما اعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الاربعاء.

وقال رئيس المفوضية محمد كونتيه ان بيو، العسكري السابق الذي تولى قبل 22 عاما رئاسة البلاد لفترة وجيزة اثر انقلاب عسكري، حصل في الدورة الثانية التي جرت السبت على 51,81% من الاصوات مقابل 48,19% حصل عليها سامورا كامار وزير الخارجية والمالية السابق الذي رشحه كل من الحزب الحاكم “مؤتمر عموم الشعب” والرئيس المنتهية ولايته ارنست باي كومورا.