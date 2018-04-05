أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏مساء اليوم الاربعاء، ‏وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين حتى الأن إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ‏12 سيارة اسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة الى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.

وأشار “مجاهد” الى أن الاصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً الى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات .