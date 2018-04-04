دبى-رويترز

أعلن نادي دبي للصحافة اليوم الأربعاء عن الفائزين في الدورة السابعة عشرة لجائزة الصحافة العربية التي تعد إحدى أبرز الجوائز العربية بمجال الإعلام.

وفاز بالجائزة في فرع العامود الصحفي الكاتب المعروف صلاح منتصر من صحيفة (الأهرام) المصرية فيما تُوج نبيل يعقوب الحمر مؤسس صحيفة (الأيام) البحرينية ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام بجائزة شخصية العام الإعلامية.

وفاز بالجائزة في فئة الصحافة الثقافية محمد رياض من صحيفة (الوطن) المصرية وفي فئة الصحافة الإنسانية أسماء شلبي من صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وفي فئة الصحافة السياسية فاز فريق عمل صحيفة (البيان) الإماراتية، وفي فئة الصحافة الرياضية فاز مراد المصري من صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، وفي فئة الحوار الصحفي فاز بالجائزة شاكر نوري من صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية.

وفي فئة الرسم الكاريكاتيري فاز ماهر رشوان من (الجريدة) الكويتية فيما فاز بالجائزة في فئة الصورة الصحفية أحمد غرابلة من وكالة الصحافة الفرنسية.

وفاز بالجائزة في فئة الصحافة الاستقصائية سيد علي محافظة من صحيفة (البلاد) البحرينية عن ملف بعنوان ”التوحش العمراني يضع البحرين على أعتاب كارثة بيئية“.

وذهبت الجائزة في فئة صحافة الشباب إلى ثلاثة فائزين هم دعاء الفولي من موقع (مصراوي) المصري وجهاد عباس ومحمد الليثي من صحيفة (الوطن) المصرية.

وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الجوائز للفائزين في حفل أقيم يوم الأربعاء بمركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي كما كرم عائلة الكاتب المصري الراحل إبراهيم نافع.

وتأسست الجائزة في نوفمبر 1999 بهدف المساهمة في تطور الصحافة العربية وتعزيز مسيرتها وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع.