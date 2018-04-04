برشلونة - أ ش أ

بات برشلونة قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “كامب نو” معقل برشلونة، في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

النيران الصديقة كانت لها دورا كبيرا في فوز برشلونة اليوم، بعدما جاء هدفا الفريق الكتالوني الأول والثاني بأقدام لاعبي روما في الدقيقتين 37 و55 عبر دي روسي وكوستاس مانولاس بالخطأ في مرماهما.

وأضاف المدافع جيرارد بيكيه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، ثم قلص إيدين دجيكو الفارق بتسجيل هدف روما الوحيد في الدقيقة 80، قبل أن يختتم لويس سواريز رباعية برشلونة في الدقيقة 87.

بهذا الفوز الكبير، وضع البرسا قدما في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لضمان التأهل للدور التالي، بينما تبقى مهمة روما صعبة للغاية في تعويض الخسارة، حيث يحتاج فريق العاصمة الإيطالية للفوز بثلاثية نظيفة، لضمان التأهل.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على روما في ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية، يوم الثلاثاء المقبل في إطار لقاء إياب الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية.