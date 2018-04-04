القاهرة - أخبار مصر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على أن محمد صلاح لاعب الفريق أبلغه بعد مواجهة مانشستر سيتي بأنه على ما يرام ولا يعاني من إصابة خطيرة.

وأشار كلوب في تصريحات خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى سعادته بالهدف الذي سجله محمد صلاح، مؤكداً على أن جميع الأهداف كانت رائعة.

وقال المدير الفني لليفربول: “صلاح أخبرني بعد المباراة أنه بخير، أكد لي على أن كل شيء على ما يرام بالنسبة له، أتمنى أن يكون كذلك”.

وأكمل: “الهدف الذي سجله صلاح كان رائعاً للغاية، جميع الأهداف التي سجلناها اليوم كانت جيدة”.