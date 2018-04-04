القاهرة -أ ش أ

بحث اللواء بحري محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة (هايجر) الصينية لصناعة السيارات، سبل دعم التعاون مع الشركة الصينية في تجميع 900 أتوبيس لتدعيم شركات نقل الركاب بالأتوبيسات الثلاث (شرق الدلتا / غرب ووسط الدلتا / الصعيد للنقل والسياحة) بواقع 300 أتوبيس لكل شركة خلال 3 سنوات.

وذكر بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أنه تم إعطاء الشركة الهندسية لصناعة السيارات الوكالة لتجميع الأتوبيسات وخدمة ما بعد البيع والمشاركة في التسويق داخل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

وأوضح البيان أن تلك الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة من رئاسة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لدعم شركات نقل الركاب بأتوبيسات جديدة.