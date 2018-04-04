الرياض - أ ش أ

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية وبالتحديد محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضاف المالكي – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ – أن الصاروخ كان باتجاه جازان، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل مليشيا الحوثي لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية”.

وتابع أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الحوثيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب.