القاهرة - أخبار مصر

حقق ليفربول فوزا هاما على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على استاد آنفيلد، ليضع قدما في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل على استاد الاتحاد، وسيكون على السيتي الفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل.

أحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 بعدما انطلق بالكرة ولعبها لفيرمينيو، الذي سدد كرة ارتدت من إيدرسون إلى واكر الذي أخطأ في التعامل معها لتصل للجناح المصري ويسكنها في الشباك.

وأحرز شامبرلين الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 20 بعدما حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء وصوبها يمينة قوية ليعجز ايدرسون عن التعامل معها.

وعاد محمد صلاح من جديد بدور صناع الأهداف، بعدما لعب عرضية من الجانب الأيمن بيساره في الدقيقة 31 استقبلها ساديو مانى برأسية قوية سكنت في الشباك.

في الدقيقة 50 شعر محمد صلاح ببعض الآلام ، وخرج من أجل تلقي العلاج ثم ترك الملعب بالكامل بعد دقيقة واحدة، وشارك فينالدوم بدلا منه.