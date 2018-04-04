القاهرة - أ ش أ

قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، اعتماد الميزانية المقدرة من النشاط الرياضي لبطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد “رجال وسيدات”، التي ينظمها الأهلي في الفترة من 13 وحتى 25 من أبريل الجاري.

وعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي ومهند مجدي عضوا المجلس، وبحضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

واتخذ المكتب التنفيذي للأهلي، عدة قرارات أبرزها الموافقة على إبرام عقد خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 للسباحة ريتاج أشرف عبد النبي، سباحة ناشئات الأهلي، وذلك بعد تحقيقها كأس “أحسن سباحة” في بطولة الجمهورية، بجانب اعتماد مكافأة الفوز للجهاز الفني والطبي والإداري والأجهزة المعاونة لفريق الكرة الطائرة للرجال، بعد تتويجه ببطولة الدوري العام هذا الموسم، واعتماد كافة الموضوعات المحولة من رئيس اللجنة الطبية بشأن العمليات الجراحية للاعبين المصابين في ألعاب القوى والجمباز.

كما وافق المكتب، على مشاركة بسنت عثمان، مدرب فريق 21 سنة لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، على قيادة منتخب الناشئين في بطولة إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار من 6 وحتى 14 من أبريل الجاري، وذلك حرصا من الأهلي على دعم المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية، بالإضافة إلى السماح للإدارية سحر سليمان، إدارية فريقي 2000 و2002 لكرة اليد للسيدات، للعمل كإدارية للمنتخب الوطني للشابات.

كما اطلع المكتب التنفيذي على محضر الاجتماع الأول للجنة تنظيم المباريات وتأمين الجماهير وتطوير النظام الإلكتروني، وكذلك اطلع على الموضوعات الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية.