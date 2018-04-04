القاهرة - أ ش أ

وقع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني بالاتحاد، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مساء اليوم /الأربعاء، مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها في تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة المشروعات الصناعية، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال السويدي – في تصريح اليوم – إن المذكرة تأتي تتويجا للتفاهم ولتلاقي أهداف اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من مجالات الاهتمام وخاصة دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، وإيمانا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة.

وشدد على أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الاتحاد لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الاقتصاد المصري نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة.

من جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، “إن الوقت قد حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات والذي يقع في نطاق مسئوليات الجهاز، حيث إنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى.