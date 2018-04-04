القاهرة - أخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس السلوفينى بوروت باهور.

وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السلوفينى تقدم بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار، ومؤكداً تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر للرئيس السلوفينى، مؤكداً الحرص على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.