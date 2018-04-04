الإسماعيلية - أ ش أ

فاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، على نظيره فريق طلائع الجيش برميات الترجيح بنتيجة 34-33 بعد وقت إضافي لانتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وذلك ضمن منافسات المجمعة الأولى لنهائيات الدوري.

تميزت المباراة، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالندية والمهارات العالية من الفريقين، إلا أن الأهلي نجح في إنهاء المباراة لصالحه بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش.

فقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 27-27، ليعب الفريقان الوقت الإضافي، الذي انتهى أيضا بالتعادل بنتيجة 29-29، قبل أن يلجأ الفريقان لرميات الترجيح، التي تألق خلالها نجوم الأهلي، محمد إبراهيم، ومحمود فايز، وإسلام حسن، وعمرو القليوبي “باجيو”، والسيد محمد، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 34-33.