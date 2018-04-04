اخبار مصر - وكالات

أصدرت الحكومة الهندية، مؤخرا، قانونا مفاجئا بغرض التصدي للأخبار الكاذبة، لكن التشريع لم يعمر سوى ساعات قليلة، إذ سرعان ما جرى التراجع عنه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن الحكومة الهندية أعلنت سحب القانون، لكنها لم تشر إلى الأسباب التي دفعتها إلى التراجع.

وانتقد صحفيون القانون الذي جرى طرحه دون تشاور، وقال عدد منهم إن في طرحه سعي إلى تقييد حرية الصحافة، لاسيما أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة خلال العام المقبل.

وأصبحت الأخبار الكاذبة مصطلحا واسع الانتشار، خلال العامين الأخيرين، بعدما أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منابر إعلامية اتهمها باختلاق الأكاذيب لأجل ترجيح كفة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

ولقي التراجع عن قانون “الأخبار الكاذبة” ترحيبا في الأوساط الصحفية، لاسيما أن تقدير ما هو زائف ليس أمرا آليا ودقيقا، إذ تتقاطع فيه مرجعيات ورؤى متضاربة، في أغلب الأحيان.