أخبار مصر - سماء المنياوي

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفيات بورسعيد العام والنساء والتوليد ببورسعيد.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان مستشفى بورسعيد العام يتم تطويرها ورفع كفاءتها، حيث يتم تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالاضافة الى انشاء العيادات الخارجية والمبنى الاداري، بتكلفة بلغت حوالي١٢٧ مليون .

كما وزير الصحة والسكان ومحافظ بورسعيد مستشفى النساء والتوليد ببورسعيد والتي افتتحها رئيس الجمهورية، حيث عقد وزيررالصحة اجتماعاً بالمستشفى بحضور قيادات الوزارة، وكلفهم ببعض المهام.

الجدير بالذكر ان وزير الصحة والسكان ومحافظ بورسعيد تفقدا اليوم مستشفيات ابو خليفة للطوارئ وبورسعيد وبور فؤاد العام والنصر لأورام الأطفال والمصح البحري للنساء والتوليد ومستشفى بورسعيد العسكري ووحدات الكاب وبحر البقر القديمة وبور فؤاد ثاني وطب المناخ.