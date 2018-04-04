الرياض- رويترز

قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء إن أول دار للسينما في السعودية في 40 عاما سُتفتتح في العاصمة الرياض في 18 أبريل .

ووقعت المملكة اليوم الأربعاء اتفاقا مع شركة إيه.إم.سي الأمريكية لفتح 30-40 دارا للسينما في نحو 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة.

وكان لدى السعودية بعض دور السينما في عقد سبعينات القرن الماضي، لكن رجال دين ذوي نفوذ قوي تمكنوا من إغلاقها، في انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامي أرجاء المنطقة العربية في ذلك الوقت.