لندن -رويترز

قال قصر بكنجهام اليوم الأربعاء إن الأمير فيليب (96 عاما) زوج ملكة بريطانيا في حالة طيبة في المستشفى بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستبدال مفصل الفخذ.

كان الأمير فيليب قد نقل يوم الثلاثاء إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن والتي عادة ما يتلقى فيها أعضاء العائلة المالكة العلاج.

وأضاف القصر في بيان ”خضع دوق ادنبره لعملية ناجحة لاستبدال مفصل الفخذ. يحقق تقدما طيبا في هذه المرحلة المبكرة“.

وقال ”من المرجح أن يظل صاحب السمو الملكي في المستشفى لعدة أيام… إنه يشعر بالارتياح وفي حالة معنوية جيدة“.

وتقاعد الأمير فيليب عن مهامه العامة في أغسطس آب الماضي، حيث قال مازحا في ذلك الحين إنه لم يعد قادرا ”على الوقوف كثيرا“.

وقال مصدر ملكي الأسبوع الماضي إن الأمير فيليب لم يرافق الملكة إليزابيث (91 عاما) إلى قداس بكنيسة يوم الخميس بسبب المشكلة التي يعاني منها في الفخذ.

وتخلف الأمير أيضا عن حضور قداس عيد القيامة يوم الأحد بكنيسة سان جورج في وندسور إلى الغرب من لندن، والتي من المقرر أن تشهد زواج حفيده الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل الشهر القادم.