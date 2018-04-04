عواصم المحافظات- أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الأربعاء حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي الشرقية تمكنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة من ضبط 2 طن من الأسماك المملحة والمدخنة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في الأسواق في إطار الاحتفالات بعيد شم النسيم.

كان المحافظ اللواء خالد سعيد قد كلف الدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة بضرورة تكثيف الحملات على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تشكيل حملة مكبرة من تفتيش الهيئة العامة للخدمات البيطرية والرقابة التموينية والتي تمكنت من ضبط ألفي كيلو من الأسماك المملحة والمدخنة منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ عليها وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق .

وفي الوادي الجديد تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من تحرير 24 محضرا تموينيا وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز .

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد إن الحملة تمكنت من تحرير 17 محضرا تموينيا لعدد من المحال التجارية والمطاعم والمخابز لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية كما تم تحرير 7 محاضر أخرى لعدم إعلان أصحابها عن أسعار السلع مشيرا الى أن قطاع التموين بالمحافظة يواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ حملاتها على المحال والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومحال الجملة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

وفي الفيوم تفقد مدير الأمن اللواء خالد شلبي خدمات تأمين الكنائس بمناسبة حلول عيد القيامة عند الأخوة المسيحيين وكذا التمركزات الأمنية بالمحافظة للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات .

وشدد مدير الأمن على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتوسيع دائرة الاشتباه لمواجهة أي خروج عن الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد , حيث التقى مدير الأمن الضباط والأفراد بالخدمات التمركزات , مشيرا إلى جاهزية القوات باستمرار في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها .

وقال إن الحملات أسفرت عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية وذخائر بحيازة أشخاص من دون ترخيص فضلا عن ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام جنائية .

وفي مجال التموين تم ضبط 71 قضية تموينية فضلا عن ضبط 66 قضية في مجال ضبط الأسواق وتحرير 1963 مخالفة مرورية .