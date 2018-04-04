ليفربول - أ ش أ

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه، لمواجهة مانشستر سيتي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح، هجوم فريق ليفربول في المباراة المرتقبة الليلة، إلى جانب السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي، “كاريوس في حراسة المرمى، وأرنولد ولوفرين وفان دايك وروبرتسون في الدفاع، وميلنر وهندرسون وتشامبرلين في الوسط، وساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو في الهجوم”.