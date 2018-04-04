نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
بالصور.. السيسي يؤكد قوة وتميز العلاقات بين مصر والمغرب
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رفع الحظر السعودي علي صادرات مصر من الفلفل والفراولة
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الجيش اليمني يقتل 23 حوثيا و يحرر سلسلة جبلية في صنعاء
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