القاهرة -أ ش أ

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اليوم الاربعاء قرارا بندب الدكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة

للعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت عبد الدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة السابق مشيرة الى إنه قام بأداء دوره ومسئولياته في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في أي موقع يتولاه.

يذكر أن الدكتور هشام محمود عزمي تولى العديد من المناصب الأكاديمية في عدة دول عربية وقام بتطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي وعضو بالعديد من الجمعيات المهنية منها نائب رئيس الإتحاد العربي للمكتبات – الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف – جمعية المكتبات المتخصصة – جمعية المكتبات الأمريكية – جمعية المكتبات البريطانية – الاتحاد الدولي للمكتبات التلفزيونية – اللجنة الفنية لتطويردارالكتب المصرية – اللجنة الفنية لتطويرالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة وغيرها عمل مستشارا لعدة جهات منها مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار( مجلس الوزراء المصري ) – مركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية كما ساهم في تنظيم و تدريس الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.