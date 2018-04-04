الإسكندرية -أ ش أ

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أهمية عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى ووصفها بأنها مثل عودة الروح إلى الجسد لأن الجماهير تمثل قيمة كبيرة بتواجدها في الملاعب لدعم الأندية الشعبية والجماهيرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت اليوم /الأربعاء/, بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان ثقافة التشجيع بحضور محمد مصيلحي, ومحمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري, وجهازه المعاون وممثلين عن الروابط الجماهيرية.

وقال مصيلحي إن نادى الاتحاد السكندري كسائر الأندية الشعبية يأمل في عودة الجماهير تدريجيا تمهيدا لعودتها بشكل طبيعي, وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية, مضيفا أن الاتحاد تتميز بالالتزام والانضباط والتشجيع في إطار الروح رياضية وأن الجماهير عنصر لأساسي من عناصر منظومة كرة القدم.

ولفت إلى أن أسلوب التوعية سيكون هو السبيل الوحيد لإعادة الجماهير للتشجيع فقط بعيدا عن الشغب ومحاولات العبث بالمقدرات الرياضية في ملاعب كرة القدم, مشيرا إلى أن نادى الاتحاد السكندري سيقوم بإصدار بطاقة مشاهدة للجماهير التي ترغب في متابعة المباريات من الملعب بشرط توافر كافة البيانات الخاصة بكل مشجع يريد الحصول علي تلك البطاقة.

وشدد رئيس النادي على رفضه أي محاولات للخروج عن النص, مؤكدا انه سيتم تفعيل القانون على أي شخص يثير الفتن بين الجماهير.