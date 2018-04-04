الأسكندرية -أ ش أ

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية, تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه.

ووجه ” عرفات ” بتكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع, التي تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع, ليتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام, مشيرا إلى أن المشروع يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية, والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلا , التي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا, لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع, تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء, ويتكون من 4 طوابق, ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة, والرابع للاستخدام اليومي للعملاء, مضيفا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة.

جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق, إحدى الشركات التابعة لوزراة النقل بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

رافق الوزير اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية ورؤساء هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق .