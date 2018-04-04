اكاديمية الشرطة تقيم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم 2018/04/04 - 19:10 اكاديمية الشرطة تقيم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم2018-04-04T19:10:45+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة منظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة العالمي تحت شعار (الصحة للجميع) تواصل اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي جهود ضبط الأمن مظاهر الاحتفال بأحد السعف وسط مظاهر البهجة وانتشار الجريد المزين بالورود
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