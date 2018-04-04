عدن -أ ش أ

أعلن الجيش اليمني -اليوم الأربعاء- مقتل 23 حوثيا، وتحرير سلسلة جبلية استراتيجية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

واوضح الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجي الشندقي إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي ، أسفرت عن مقتل 23 حوثيا وإصابة العشرات بجروح، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال “العقد” وجبال “السعلي” في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأشار الشندقي إلى أن مقاتلات التحالف العربي كان لها دور كبير في إسناد قوات الجيش بغاراتها الجوية التي استهدفت فيها تعزيزات وتجمعات المليشيا، وأسفرت عن تدمير أربعة أطقم قتالية وعربتين.