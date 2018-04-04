بغداد -أ ش أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية -اليوم الأربعاء-مقتل 3 إرهابيين، وتدمير مخزن لتنظيم “داعش” الإرهابي بالحافة الغربية لبحيرة الثرثار في محافظة الأنبار.

وأوضحت العمليات المشتركة -في بيان- أن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار وخلال عملية تفتيش في الحافة الغربية لبحيرة الثرثار تمكنت من قتل 3 إرهابيين انتحاريين وتدمر مخزن لتنظيم “داعش” الإرهابي.

كان مصدر عسكري في الأنبار قد أكد -في وقت سابق اليوم- مقتل 7 إرهابيين داخل نفق في صحراء هيت غربي المحافظة.