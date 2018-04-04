القاهرة - أخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي”.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الوزراء البريطانية وجهت التهنئة الرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، متمنية لسيادته التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه.

كما أعربت “ماي” عن تطلعها لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره لرئيسة الوزراء البريطانية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بريطانيا على الأصعدة المختلفة خلال الفترة القادمة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، ومشيراً إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة وتعاون مثمر.