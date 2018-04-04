القاهرة -أ ش أ

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان, مساء اليوم, يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد, مستشفيات النصر للتأمين الصحي وبورسعيد العسكري ووحدة طب المناخ .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان , إن وزير الصحة والسكان و محافظ بورسعيد تفقدا وحدة رعاية أولية طب المناخ, والتي تتكون من أرضي وعلوي و يتم تطويرها بتكلفة حوالي 8 ملايين و 800 الف جنية, حيث انشئت عام 1936, لافتا الى ان وزير الصحة وجه بكود ” لون واحد” موحد لجميع الوحدات الطبية الموجودة بمنظومة التامين الصحي الجديدة.

كما تفقدا أعمال التطوير والانشاء لمستشفى النصر للتأمين الصحي والمتخصصة في أورام الأطفال, بالإضافة الى مستشفى بورسعيد العسكري, حيث تم عرض امكانيات المستشفى من حيث الأجهزة الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية, وماتقدمة المستشفى من خدمات طبية .

يذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة 22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد, بالاضافة الى انشاء 18 وحدة جديدة, فضلا عن وجود 11 مستشفى, وذلك تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.