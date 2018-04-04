القاهرة -أ ش أ

يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي غدا /الخميس/ في ألمانيا يتحدد في ضوئه موعد عودته للقاهرة.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق – في تصريح اليوم /الأربعاء/ – إن اللاعب أنهى برنامجا علاجيا مكثفا من الحقن بالبلازما والعلاج الطبيعي, وستحسم الفحوصات الطبية مدى التئام القطع العضلي.

وأضاف طبيب الفريق أن ربيعة سيعود للقاهرة خلال فترة زمنية قصيرة, وسيؤدي برنامجا تأهيلا بدنيا محددا له من الطبيب الألماني قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني ربيعة من قطع جزئي في العضلة الضامة أبعده عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.