طنطا -أ ش أ

قرر المهندس ناجح فياض رئيس نادى غزل المحلة, تعيين نبيل حلمى مديرا فنيا جديدا للفريق الاول لكرة القدم لنادى غزل المحلة خلفا للمدير الفنى السابق عصام مرعى الذى قد تقدم باعتذاره عن استمراره فى مهمة تدريب الفريق بسبب سوء النتائج وعدم التوفيق.

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة النادي , اليوم الأربعاء , أن المدير الفني الجديد اختار الجهاز المعاون لة والذي يضم عبد العظيم الشورى مدربا عاما ومحمود البلعوطى مدربا لحراس المرمى وسوف يتولى الجهاز الفنى عملة اليوم والاستعداد لمباراة كفر الشيخ القادمة فى الجولة 28 من الدورى الممتاز ب .