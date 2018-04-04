القاهرة -أ ش أ

افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم مبنى الوزارة الجديد بجوار الديوان العام للوزارة بالعجوزة بحضور نجوى خليل وزيرة التضامن الأسبق والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات .

كما حضر الافتتاح الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج وعدد من أعضاء مجلس النواب والعديد من الشخصيات العامة .

وعقب افتتاح المبني نظمت الوزارة حفلا بدأ بعرض فيلم تسجيليا عن تاريخ وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان ” حكاية وزارة ” , تضمن الفيلم استعراض تاريخ إنشاء الوزارة منذ عام 1939 وكذا كلمات لكلا من غادة والى وزيرة التضامن عن طبيعة عمل الوزارة اضافة الى كلمات لبعض وزراء التضامن السابقين .

ومن المقرر أن يشهد الحفل إطلاق الموقع الاليكتروني للوزارة بعد تحديثه وتحميله بكافة خدمات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية .