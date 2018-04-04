اخبار مصر-شيرين حسين

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان وزارة البيىة والمياه والزراعة السعودية، قررت رسميا رفع الحظر علي صادرات مصر من محصولي الفلفل والفراولة.

وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان هذا القراء جاء بعد جلسات ناجحة و مفاوضات مصرية سعودية، وزيارات متبادلة بين الجانبين، لافتا الي ان الجانب المصري استعرض لنظيره السعودي الاجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ علي سمعتها التصديرية، والتأكيد علي جودة الحاصلات الزراعية المصرية، سواء المصدرة الي الخارج او التي يتم استهلاكها في السوق المحلي.

وأوضح وزير الزراعة ان الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكد البنا على ان مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، لافتاً الى ان ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد امناً قومياً.

يذكر ان مصر نجحت مؤخراً في الغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الامارات، والبحرين، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالصين واندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلا عن دول الاتحاد الاوروبي.