القاهرة -أ ش أ

يعقد المجلس الأعلى للثقافة غدا الخميس ندوة تحت عنوان “مفاعل الضبعة النووى .. وآفاق مستقبلية” وذلك فى الخامسة مساءا بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا.

وينظم الندوة لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حافظ شمس الدين والكاتب المسرحي محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.ويتحدث في الندوة الدكتور مرسى الطحاوى أستاذ المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية والدكتور السيد محمود السيد أستاذ الفيزياء الحيوية بكلية العلوم ويديرها جيهان طلعت كبيرة المذيعات بالإذاعة والتليفزيون.

جدير بالذكر ان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين قد شهدا فى ديسمبر الماضى في القاهرة, التوقيع على اتفاق إنشاء أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي المصري, والتي ستكون مخصصة لتوليد الكهرباء.

وتتكون المحطة من أربعة مفاعلات نووية من الجيل” ةةة+” بقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وبإجمالي 4800 ميجاوات.