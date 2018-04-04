القاهرة -أ ش أ

قدمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر, اليوم الأربعاء, خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة لفترة ثانية.

وثمنت النقابة – في بيان اليوم – ثقة المواطنين المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهوده الصادقة, وسياساته القائمة على تنمية الدولة المصرية, وترسيخ هيبتها, وإرساء دعائم استقرارها.

وذكرت النقابة أنها تتقدم باسم جموع المثقفين والكتاب والأدباء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر, إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة القلبية, متمنين له المزيد من التقدم والرقى, ومعلنين دعمهم الكامل للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي انطلقت على يديه في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.