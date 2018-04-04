باريس -أ.ش.أ

أعلن قصر الاليزيه اليوم الاربعاء أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس ماكرون مع السيسي لتهنئته باعادة انتخابه رئيسا لمصر لولاية ثانية و للتعبير عن تمنيات بلاده بالنجاح لمصر.

وأكد الرئيس ماكرون-بحسب بيان للاليزيه- دعم بلاده لمصر في مكافحة الارهاب و كذلك للاصلاحات الاقتصادية التي يجريها الرئيس السيسي, مشيرا الى استعداد فرنسا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

كما بحث الجانبان القضايا الاقليمية و خاصة الوضع في غزة و ليبيا و سوريا و جهود مكافحة تنظيم داعش الارهابي.