أخبار مصر - وكالات

تتسم موضة الملابس الرجالي في صيف 2018 بالراحة بفضل الاعتماد على القصّات الواسعة والفضفاضة بدلاً من القصّات الضيقة، كما تتسم الموضة بالجاذبية بفضل الألوان الزاهية والنقوش اللافتة للأنظار.

وقال خبير الموضة الألماني رينيه لانغ إن موضة الملابس الرجالي تتخلى هذا الموسم عن الإطلالة الضيقة وتتجه نحو الإطلالة الواسعة، لذا يشهد هذا العام عودة قوية لبنطلون الشينو والبنطلون ذي الطيّات، بالإضافة إلى البنطلون الرياضي ذي الطابع المريح.

ومن جانبه، أضاف خبير الموضة الألماني أندريه بانجيرت أن البذل الواسعة والقمصان الأكبر من المقاس تشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيراً إلى أن الياقات وربطات العنق تأتي بتصميم عريض.

وبدورها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية بيترا شرايبر إلى أن الموضة الرجالي تتسم بالجاذبية والجرأة من حيث الألوان والنقوش، موضحة أن درجات الأزرق تتربع على عرش ألوان الموضة الرجالي، بالإضافة إلى البيج، والذي يتم تنسيقه مع الوردي.

وبالنسبة للنقوش، فإن موضة هذا العام تشهد عودة قوية لموضة الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث تلقى نقوش الكاروه ونقوش Burberry الأيقونية رواجا كبيرا، بالإضافة إلى نقوش الزهور ونقوش بيزلي الفارسية، التي تتخذ شكل القطرة.