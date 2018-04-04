اخبار مصر - د.هند بدارى

سلم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اليوم 60 منزلا بقريتى المنشأة الصغرى وبلوط بمركز القوصية عقب إعمارها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان

جاء ذلك في اطار المرحلة الثالثة لتطوير 26 قرية ضمن البروتوكول الثانى لتطوير القرى الأكثر إحتياجا والذي يشمل 106 قرية على مستوى الجمهورية.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى انه تم إختيار أصحاب المنازل التى يتم إعمارها بالقرى الأكثر إحتياجا وتأهيلها بهذه القرى بناء ً على عدد من البحوث الإجتماعية عن المستفيدين مبنية على أحوالهم والإقتصادية الإجتماعية.