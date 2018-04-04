القاهرة -أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال , على مواقف مصر الثابتة نحو دعم المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة كامل الأراضي المغربية, في ضوء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, مشيدا في الوقت نفسه بتأييد المملكة المغربية لثورة 30 يونيو ودعمها لخيارات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العال بمكتبه اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي والوفد المرافق له, على هامش مشاركته في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي, والذي يستضيفه مجلس النواب, وذلك بحضور كل من الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين, والنائبين مصطفى الجندي وضياء الدين داود.

وأشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالعلاقات المصرية المغربية, مشددا على ترابط البلدين الشقيقين على كافة المستويات, في ضوء تشعب مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين.. منوها بإسهام المغرب في الحفاظ على التراث الإسلامي, ودوره التنويري والثقافي عبر العصور.

من جانبه, أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي -خلال اللقاء- على جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة, مشيرا إلى أن العلاقات المصرية المغربية لها عمق تاريخي.

وشدد المالكي على اعتزاز المغرب ملكا وشعبا بالعلاقات المصرية المغربية, واصفا مصر بأنها قلعة النضال العربي.