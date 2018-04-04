أخبار مصر - حمودة كامل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم ان هناك 130 مدرسة دولية تتعامل بالشهادة البريطانية في مصر، ولاول مرة يتم توقيع بروتوكول منظم لهذه الشهادة.

وأضاف شوقي اليوم الاربعاء خلال توقيع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان هذا الاتفاق يتيح للطالب ان يختار النظام الذي يفضله ويناسبه في الدراسة والامتحان.

ومن جانبه، اوضح وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، انه يسعد دائما بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم، واوضح انه ستكون هناك ايضا جامعات دولية لتستقبل خريجي المدارس الدولية.

كما شهد التوقيع ممثلون عن المركز الثقافي البريطاني، وممثلون عن هيئات الاختبار مثل كامبردج، وبيرسون اديكسيل، وإكسفورد، وذلك بقاعة على مبارك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.