اخبار مصر -د.هند بدار ى

افتتح أ.دعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وأ.د فتحي الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء ملتقي التوظيف لكلية الهندسة والذي أقامه مركز I hub لتحفيز الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية بالتعاون مع شركاء الملتقي “أكاديمية البحث العلمي ،الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،I tida”.

وفي لفتة تقدير من رئيس الجامعة تشارك في قص شريط الملتقي مع منسقة جامعة سايكس بانجلترا والتى حضرت الملتقي وأشادت بمستوى الجامعة وطلابها .

وقام الحضور بجولة تفقدية للشركات حيث قام أ.د ماجد غنيم بتعريف أنشطة هذه الشركات والتى تزيد عن 25 شركة منها شركة معنية بالهندسة الجيوتقنية عقدت إتفاقية مع كلية الهنسة لتطوير أحد معاملها وشركة السويدي للكابلات ودار الهندسة والتى تشارك في مراجعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وشركة المقاولون العرب والتى لديها أعمال تطوير داخل مستشفيلات الجامعة بما يقدر بملايين الجنيهات والعديد من الشركات.