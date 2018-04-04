اخبار مصر - د.هند بدارى

أناب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. سعيد درويش مستشار الوزير لشئون ربط البحث العلمي بالصناعة لحضور الاجتماع التأسيسي الأول للرابطة العربية للإبداع والذكاء الاصطناعي .

ويأتى ذلك فى إطار ربط الأبحاث العلمية بأولويات التنمية في مصر وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وصرح د. سعيد درويش بأن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية بجامعة الدول العربية دشن الرابطة العربية للذكاء الاصطناعي لتكون خطوة لتنمية الابداع، وتمكين المبدعين من شباب الوطن العربي، و خلق حلقة الوصل بين المبدعين ورؤوس الأموال العربية والعالمية بحيث تستطيع الدول العربية احتضان المبدعين والمخترعين العرب.

و تم الاتفاق علي ثلاث مراحل لرعاية المبدعين (الأولي) تبدأ خلال عام ٢٠١٨ بإطلاق مسابقة الروبوت للشباب العربي، و(الثانية) في ٢٠١٩ بإطلاق المسابقة العربية المفتوحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتعليم بالروبوت، و(الثالثة) في ٢٠٢٠ استضافه المسابقه في نسختها الثالثة.