القاهرة -أ ش أ

أصدر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قرارا بتعيين كل من: محمد علي حسن الكردي (41 سنة) لشغل وظيفة مساعد وزير الشباب والرياضة (لشئون الرياضة), ويوسف محمد ورداني (36 سنة) لشغل وظيفة مساعد وزير الشباب والرياضة (لشئون الشباب).

وذكر بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء أن القرار جاء للاستفادة منهما في المناصب القيادية, وذلك طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي يتيح للوزراء اختيار مساعدين لهم لمدة محددة, وقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رقم 612 لسنة 2017 بخصوص اختيار مساعدين للوزراء وفق حجم واختصاصات كل وزارة.