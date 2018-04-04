اسطنبول - رويترز

نزلت الليرة التركية عن المستوى النفسي المهم البالغ أربعة ليرات للدولار اليوم الأربعاء مقتربة بذلك من مستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف اقتصادية وبعد تقارير إعلامية محلية عن خطة تدعمها الحكومة لخفض أسعار الفائدة.

وتعمل الحكومة التركية على صياغة إجراءات لخفض سعر الفائدة عن طريق خفض متطلبات الخزانة من الاقتراض، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان النموذج الجديد خلال أسبوعين، وفقا لما ذكرته صحيفة حريت اليومية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية.

ولامست الليرة مستوى 4.0271 مقابل الدولار لفترة وجيزة، وهو ليس ببعيد عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 4.0375 ليرة الذي لامسته العملة التركية قبل أسبوعين.